living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية...بعد انقطاع أخباره بالكامل!

6
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


حالة مايكل شوماخر "لا أمل منها"، وفق يقول صديقه المقرب روجر بينوا.

ولم يظهر بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، والذي تعرض لإصابات تهدد حياته خلال حادث تزلج في جبال الألب الفرنسية عام 2013، علنًا منذ أكثر من عقد من الزمن.

وبعد سقوطه واصطدام رأسه بصخرة، أمضى شوماخر 250 يومًا في غيبوبة طبية في المستشفى قبل أن يُسمح له بالعودة إلى منزله.

وقليلون هم من شاهدوا أو زاروا شوماخر منذ تعرضه لإصابة دماغية شبه مميتة، والتقارير عن حالة الألماني نادرة للغاية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ولقد تم إبقاء بعض الأصدقاء وحتى أفراد الأسرة في الظلام من قبل المقربين منه في محاولة لمنع التسريبات للصحافة.

وقال بينوا، صحفي الفورمولا 1، وهو صديق مقرب لشوماخر، أن حالة الشاب البالغ من العمر 54 عامًا هي حالة "بلا أمل" في تحديث صحي مأساوي هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع صحيفة بليك السويسرية، رفض بينوا تقديم تحديث محدد حول حالة شوماخر.

وعندما سُئل أجاب: "لا. هناك إجابة واحدة فقط على هذا السؤال، وهذا ما قاله ابنه ميك في إحدى مقابلاته النادرة في عام 2022 ...سأقدم أي شيء للتحدث مع أبي... هذه الجملة تقول كل شيء عن أداء والده لأكثر من 3500 يوم. حالة بلا أمل."

وقال ميك، نجل شوماخر، الذي قاد فريق هاس للفورمولا 1 في عامي 2021 و2022 وهو الآن سائق احتياطي لمرسيدس وماكلارين، العام الفائت: "أعتقد أنني وأبي، سنفهم بعضنا البعض بطريقة مختلفة الآن".

وتابع: "كان من الممكن أن يكون لدينا الكثير لنتحدث عنه، وهذا هو ما يدور في ذهني معظم الوقت، معتقدًا أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا. سأتخلى عن كل شيء من أجل ذلك فقط."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   