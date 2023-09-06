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أسماك القرش هاجمت مركبهم بأسلوب وحشي...هذا ما حل بهم!

6
SEPTEMBER
2023
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تُرك ثلاثة سائحين عالقين على بعد 500 ميل من الشاطئ بعد أن هاجمت أسماك القرش قاربهم.

وفي التفاصيل، كان البحارة، وهم روسيان وفرنسي، يبحرون باتجاه كيرنز بأستراليا، عندما عض سرب من الوحوش بشكل متكرر قاربهم القابل للنفخ، وفق ما نقل موقع ذا صن.

 

وأطلقوا ناقوس الخطر في الساعات الأولى من الصباح عندما بدأ قاربهم في الغرق وتم إرسال سفينة لإنقاذهم.

وكان إيفجيني كوفاليفسكي وستانيسلاف بيريزكين وفنسنت توماس إتيان – الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و63 عامًا – متجهين من فانواتو إلى كيرنز على متن قارب يبلغ طوله 29 قدمًا يُدعى تيون عندما أُجبروا على طلب المساعدة.

وتلقت هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) نداء استغاثة في حوالي الساعة 1.30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (4.30 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

 

وقام عدد من أسماك القرش بغرس أسنانها الحادة في هياكل اليخت القابلة للنفخ.

وقال جو زيلر، مدير الخدمة في AMSA، إن “قسمًا كبيرًا” من هيكل السفينة كان مفقودًا عندما عثرت عليه أطقم العمل.

 

وتظهر الصورة التي نشرتها الهيئة ظهر القارب مغمورا بالمياه.

وأضاف زيلر: “هناك العديد من الأسباب التي تجعل السفن تتعرض لهجوم من أسماك القرش.

“ومع ذلك، فإن دوافع أسماك القرش هذه غير واضحة.”

وفي التفاصيل، كان البحارة، وهم روسيان وفرنسي، يبحرون باتجاه كيرنز بأستراليا، عندما عض سرب من الوحوش بشكل متكرر قاربهم القابل للنفخ، وفق ما نقل موقع ذا صن.


وأطلقوا ناقوس الخطر في الساعات الأولى من الصباح عندما بدأ قاربهم في الغرق وتم إرسال سفينة لإنقاذهم.

وكان إيفجيني كوفاليفسكي وستانيسلاف بيريزكين وفنسنت توماس إتيان – الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و63 عامًا – متجهين من فانواتو إلى كيرنز على متن قارب يبلغ طوله 29 قدمًا يُدعى تيون عندما أُجبروا على طلب المساعدة.

وتلقت هيئة السلامة البحرية الأسترالية (AMSA) نداء استغاثة في حوالي الساعة 1.30 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (4.30 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء).

وقام عدد من أسماك القرش بغرس أسنانها الحادة في هياكل اليخت القابلة للنفخ.

وقال جو زيلر، مدير الخدمة في AMSA، إن “قسمًا كبيرًا” من هيكل السفينة كان مفقودًا عندما عثرت عليه أطقم العمل.

وتظهر الصورة التي نشرتها الهيئة ظهر القارب مغمورا بالمياه.

وأضاف زيلر: “هناك العديد من الأسباب التي تجعل السفن تتعرض لهجوم من أسماك القرش.

“ومع ذلك، فإن دوافع أسماك القرش هذه غير واضحة.”

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