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اليكم طريقة تخطي الحبيب السابق...تجنبوا هذه العادات السيئة بعد الانفصال!

6
SEPTEMBER
2023
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شاركت الخبيرة في العلاقات العاطفية، إيمي تشان المقيمة في كاليفورنيا، ثلاثة أمور أساسية يجب على الأشخاص تجنبها بعد عملية الانفصال عن الحبيب.

وتحدثت إيمي، الّتي كرست حياتها لمساعدة الآخرين على الشفاء من صدمة العلاقات المحطمة، أهم النصائح حول التعامل مع حالات الانفصال.

- تجنب الاتصال بالحبيب السابق: الاتصال بالحبيب السابق لن يشفي صدمة الانفصال على المدى الطويل. وبدلاً من ذلك، تنصح إيمي الآخرين بالاعتراف بالمشاعر السلبية ومناقشتها مع الأشخاص الداعمين لهم.

- الابتعاد عن حسابات الحبيب السابق على وسائل التواصل الاجتماعي: الخطأ الثاني الذي يرتكبه الكثيرون هو التحقق باستمرار من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحبيب السابق. وتنصح بحظر حساباتهم السابقة على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمدة لا تقل عن 30 إلى 60 يومًا بعد الانفصال، الأمر الّذي سيساعد في عملية التعافي.

- عدم التحدث بالسوء عن الحبيب السابق: وأخيرًا، نصحت إيمي بعدم التحدث عن الحبيب السابق بالسوء وتشجيع الأصدقاء على فعل الشيء نفسه، لتصبح عملية التعافي أكثر سلاسة.
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