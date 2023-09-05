بالصور- العثور على "ساق بشرية" تحت الرمال...والشرطة الاسبانية تفتح تحقيقا بالحادث!

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في حادثة غريبة، تم اغلاق شاطئ شهير في منتجع غانديا في إسبانيا بعد العثور على ساق بشرية وورك تحت الرمال، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

وبينما كانت إحدى السيدات تتمشى على طول شاطئ البحر، رصدت جسمًا غريبًا دُفن نصفه بالرمال، فبدأت في الحفر أكثر لمعرفة طبيعته.

وبعد أن تبيّن أن الجسم الغريب يعود إلى بقايا بشرية، اتصلت المرأة على الفور بخدمات الطوارئ، التي حضرت إلى الموقع وفتحت تحقيقاً.

وتعتقد الشرطة أن الرفات تابعة لشخص ما على متن سفينة كانت من الممكن أن تكون متجهة إلى إسبانيا أو ربما حتى إيطاليا، بحسب "ذا صن".

ويتكوّن الجسم الغريب المكتشف تحت الرمال من جزء كامل من جسم الإنسان الممتد من الورك إلى الكاحل.

الجدير بالذكر أنه قد تم نقل الساق إلى معهد الطب الشرعي التشريحي في فالنسيا لمعرفة المزيد من المعلومات.