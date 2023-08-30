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"كلب ابن ستين كلب"... إحالة فنانة لبنانيّة إلى التحقيق في دولة عربيّة!

30
AUGUST
2023
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أحال نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، الفنانة سارة زكريا للتحقيق بعد تصريحاتها خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي، التي اعتبرها البعض مهينة للشعب المصري.

وصدر بيان عن نقابة المهن الموسيقية منع فيه التعامل مع الفنانة سارة زكريا، وذلك لحين مثولها أمام الشؤون القانونية في النقابة.

وجاء قرار النقابة بعد الجدل الذي أثارته سارة زكريا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حفلها الأخير في الساحل الشمالي الى جانب مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حيث استخدمت عبارات اعتبرها البعض بذيئة فضلاً عن كونها مسيئة للجمهور المصري.

وكانت قالت سارة: "كلب ابن ستين كلب، لو فاكر يا حياتي بعدك وجعنا امسك بدراعنا، هم كلهم هنا بيضربوا برشام ولا ايه؟".

من جانبه، استغرب مدير أعمال الفنانة سارة زكريا حسين كسيرة، في تصريحات صحفية، الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة، اذ إنها كانت تمازح الجمهور.

 وعلق كسيرة قائلا: "في ما يتعلق بتصريحها عن البرشام فهذه كلمات يتم استخدامها على سبيل المزاح في الأفلام والمسلسلات أو حتى في الشارع، فهي لا تحتوي على لفظ خادش للحياء. وهناك أغنية حملت عنوان "سطلانة" غنى فيها الفنان للمساطيل، فلماذا لم يتم انتقاده؟".

المصدر: فوشيا 

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