فنان لبناني شهير جداً يهاجر مع عائلته؟

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فوشيا - فابيان عون





أكدت مصادر خاصة لـ"فوشيا" أن الفنان اللبناني راغب علامة يفكر بالانتقال للعيش مع عائلته في أميركا.

وأضافت المصادر أن علامة بدأ باتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حياة هادئة لعائلته في أميركا، حيث اشترى مزرعة خاصة في ولاية جورجيا تصل مساحتها إلى نحو 200 ألف متر مربع.

وتابعت: "المزرعة سعرها ملايين الدولارات، وستحتوي على فيلا ضخمة تتألف من طابقين وتقع بالقرب من بحيرة كبيرة بجانب مساحة أخرى سيخصصها لتربية حيوانات نادرة".

وسيشرف راغب علامة على بعض التفاصيل الخاصة بالمزرعة الجديدة خلال الجولة التي سيبدأها في بداية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إذ سيحيي حفلات في عدد من الولايات الأميركية، بدءًا من واشنطن وانتهاء بنيويورك في الـ16 من الشهر ذاته، متنقلا بين ولايات ديترويت، ميامي، هيوستن، ولوس أنجلوس.