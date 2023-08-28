أيام قليلة تفصلنا عن رؤية “القمر الأزرق”... الوحيد لعام 2023!

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ستضاء السماء في جميع أنحاء العالم بـ “القمر الأزرق” هذا الأسبوع في مشهد يصادف نهاية شهر آب، وفقاً لموقع “ديلي ميل”.

ويستمتع مراقبو النجوم بظهور القمر العملاق الثالث لهذا العام عشية يوم 30 آب في تمام الساعة 2.35 صباحًا بتوقيت غرينتش.

وعلى الرغم من اسمه، سيحتفظ القمر بظله الرمادي المعتاد خلال الحدث، لكنه قد يبدو أكبر بنسبة تصل إلى 14% وأكثر سطوعًا بنسبة 30% من المعتاد.

وأوضح البروفيسور دون بولاكو من جامعة وارويك: “غالبًا ما يتم تسمية القمر العملاق بأسماء ذات أهمية إقليمية أو تاريخية. وبما أن الفترة المدارية للقمر حول الأرض هي 29.5 يومًا، فمن الممكن ظهور قمرين مكتملين في شهر عادي، وهذا ما يسمى القمر الأزرق للتعبير عن ندرة الأحداث.”

ويظهر القمر العملاق عندما يتزامن اكتمال القمر تقريبًا مع نقطة الحضيض، وهي النقطة في مدار القمر التي يكون فيها أقرب إلى الأرض.

ووفقاً لوكالة ناسا، هناك نوعان من “القمر الأزرق” في عالم علم الفلك، بما في ذلك القمر الأزرق التقويمي والقمر الأزرق الموسمي.

وحدث الأربعاء المقبل يقع في الواقع ضمن “فئة التقويم” باعتباره البدر الثاني لشهر آب، بعد قمر “سمك الحفش” في الأول من آب.

وبشكل عام، تحدث هذه الحالات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، وآخرها حدث في آب 2021.

وعلى الرغم من أن لونه لن يتغير هذه المرة، إلا أن الكثيرين يقولون إن القمر ظهر باللون الأزرق لأشهر عدة بعد الانفجار البركاني القوي لكراكاتوا في إندونيسيا خلال عام 1883.

حيث ارتفع الرماد الناتج عن الانفجار إلى 50 ميلاً في الغلاف الجوي للأرض، ما يؤدي الى تشتت جزيئات الضوء الأزرق وتجعل القمر يبدو أزرق أيضًا.

وللحصول على رؤية جيدة للقمر يوم الأربعاء، يوصي الخبراء بالابتعاد عن البلدات والمدن، والتوجه نحو المناطق ذات السماء الصافية.

ويمكن أن يؤدي إطفاء الأنوار في المنازل أيضًا إلى تحسين الرؤية، على الرغم من أن فرصة الرؤية بوضوح تعتمد إلى حد كبير على الطقس وحتى التلوث.