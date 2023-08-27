بالفيديو: فنان لبناني شهير يدخل القفص الذهبي!

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إحتفل الفنان والممثل نيكولا مزهر بزفافه، اليوم في أجواء عائلية على الفنانة وعازفة البيانو "مسوى". ونشرت عدد من المواقع ووسائل الإعلام المحلية، فيديوهات حصرية من داخل الحدث.



نيكولا مزهر، الذي عُرف؛ بعد مشاركته ضمن أبطال مسلسل “مدرسة الحب”، شارك في العديد من الأعمال اللبنانية والسورية الشهيرة، منها “اتهام، الشقيقتان، جريمة شغف، مرايا الزمن” وغيرها.



بدأ نيكولا مزهر مشواره الفني عام 2014، وعرض له مؤخرا مسلسلات عديدة، منها “لحن البحر، دهب بنت الأوتيل”، وهو يبلغ من العمر 31 عاما.



واحتفل نيكولا مزهر بخطوبته، في ديسمبر الماضي، على الفنانة وعازفة البيانو "مسوى"، وحرص عدد كبير من المشاهير على تهنئته، منهم نيكولا معوض، ألين لحود وغيرهم.





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