بالصور: غياب نادين الراسي عن الذكرى السنوية لوفاة أخيها!

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ET بالعربي -



بمناسبة مرور سنة على وفاة جورج الراسي، أقيم اليوم الأحد 27 أغسطس 2023، قداس وجناز لراحة نفسه في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف جبيل في لبنان.

رغم أن الدعوة كانت عامة لجميع محبي الراحل جورج الراسي، وموجهة من عائلة الفقيد وانسباؤهم، إلا أن الحضور اقتصر على أشقاء جورج، ساندرين وسيباستيان من عائلته فقط، بغياب نادين الراسي ووالديه.

ET بالعربي سأل سيباستيان عن غياب نادين الراسي، ووالديه، قال انّ "الكلّ موجود باستثناء والديه وهو على اتّصال معهم ويعرفون بهذا اليوم، طبعاً كان من المفضّل وجود الجميع ولكن ليس هناك سبب واضح لعدم وجود الجميع".

ساندرين الراسي قالت لـ ET بالعربي، "انّ هذا الحدث ليس لها، فاليوم ليس عيد ميلادها بل هذا اليوم هو لجورج، ويمكن التصوير أهمّ من التواجد هنا ولكن كلّ هذا مجد باطل".