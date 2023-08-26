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بالصورة: استهتار "فاشينيستا" يودي بحياة اثنين !

26
AUGUST
2023
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يبدو ان شهر آب لم يحلّ سعيدًا على الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن فجلب إليها الشؤم منذ حلوله، بدءًا برحيل والدها الحاج عصام أحمد المؤمن، وصولاً الى الحادثة الأليمة التي تسبّبت من خلالها بقتل مواطنَين كويتيَّين وإصابة آخرَين واحتجازها رهن التحقيق.

فقد تصدّر اسم المؤثرة الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها بالتسبّب بحادثة اصطدام بمحافظة العاصمة بين سيارتَين تقود احداهما تحت تأثير الكحول وبسرعة قياسية جاوزت شارة المرور الحمراء، وأدّت الى مقتل مواطنَين في السيارة الأخرى هما السائق ومرافقه وإصابة اثنَين آخرَين يجلسان في المقعد الخلفي. وفيما تمّ التكتّم بداية على هويّة الفاشينستا بعد ان ورد بلاغ الى عمليات وزارة الداخليّة التي انتقلت الى مكان الحادث للكشف عن التفاصيل ورفع الجثّتَين، عاد وانتشر اسمها بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما قُبض عليها واحتجزت رهن التحقيق من قبل السلطات المختصة بثلاث تهم هي قيادة السيارة بحالة غير طبيعيّة، والقتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء، في الوقت الذي أشارت فيه بعض المعلومات الى الإفراج عنها بتدخّل من بعض الوسطاء، الأمر الذي استنكره عدد كبير من النشطاء الاجتماعيين في دولة الكويت رافضين ان تمرّ الحادثة مرور الكرام نتيجة استهتار مواطنة مشهورة.

تجدر الإشارة الى ان فاطمة ( ٣٠ عامًا) درست الهندسة المعمارية وخاضت الحياة العامة منذ دخولها عالم التواصل الاجتماعي في العام ٢٠١٤ كخبيرة تجميل ومدونة موضة وأزياء.

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