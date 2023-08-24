الأرصاد السعودية تعلق على مسألة هطول أمطار غزيرة في مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

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أكد المتحدث باسم “المركز الوطني للأرصاد” في السعودية حسين القحطاني، أن “لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم حدوث أمطار في مكة المكرمة منذ 60 عاما كتلك التي هطلت الثلاثاء الماضي”، بحسب “روسيا اليوم”..

وقال القحطاني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”: “ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي 22 أغسطس 2023 لم تحدث منذ 60 عاما، معلومات غير دقيقة”.

وأشار الى أنها “تفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية التي تمثل سجلا تاريخيا للحالات الجوية السعودية”.

ولفت الى أن “مكة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياحا نشطة في المعدل نفسه خلال الأعوام العشرة الماضية”.