اختفاء صوت سيلين ديون جراء المرض؟!

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علقت كلوديت ديون، شقيقة المغنية الكندية سيلين، على ما أثير من أنباء عن اختفاء صوت الأخيرة إثر تدهور حالتها الصحية جراء مرضها “متلازمة الشخص المُتيبّس”.

وأكدت كلوديت أن ما تم تداوله غير صحيح على الإطلاق، وقالت: “أولئك الذين يزعمون اختفاء صوت أختي مخطئون”، مضيفة: “غنت لي على الهاتف ولا يزال صوتها موجودًا. كنت سعيدة جدًا ومطمئنة لسماع ذلك”.

وتابعت ديون: “لديها ثقة مثلي بقدرتها على تجاوز هذه المحنة”.

وأوضحت أنها تتواصل مع كبار الخبراء في مجال مرض “متلازمة الشخص المتيبّس”، وتكثّف قراءاتها ومقابلاتها مع الباحثين لتسريع التوصل إلى علاج لمرضها، الذي يصيب شخصاً من كلّ مليون شخص.

وجاء نفي شقيقة سيلين ديون بعد أن نقلت صحيفة “ميرور” البريطانية على لسانها بأنها أعلنت استحالة وقوف ديون على المسرح، إثر تدهور حالتها الصحيّة.