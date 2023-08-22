سائق توصيل قضى بكمين من عصابة مسلحة!

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تعرض سائق توصيل لكمين أدى الى مقتله على يد عصابة مسلحة في شروزبري في انكلترا.

وتم احتجاز أربعة رجال في العشرينات من العمر بعد أن تعرض السائق البالغ من العمر 23 عامًا للهجوم في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، بحسب موقع "ذا صن".

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الشاب. كما لا تزال الشرطة تطارد سيارة مرسيدس بيضاء أو أودي رمادية يعتقد أنها مرتبطة بالهجوم.

وقال أحد السكان الشاهدين على الحادثة: "لقد هاجمه هؤلاء الرجال أثناء توقفهم في العقار. ولم تكن هناك أسلحة نارية، ولكن تم استخدام شفرات وأشياء حادة كأسلحة أثناء الهجوم."

وقال كبير المفتشين مارك بيلامي: “نحن نتفهم أن هذا الحادث قد يكون مقلقًا للمجتمع المحلي. وأود أن أؤكد أننا سنجري تحقيقا كاملاً وشاملاً لتحديد الملابسات. وهناك أربعة أشخاص رهن الاحتجاز بينما تستمر تحقيقاتنا".