انتهاك "فاضح" لحرّية الصحافيين في حفل عمرو دياب..

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رفض نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي "البدعة التي أتحفنا بها متعهد حفلة الفنان المصري عمرو دياب التي أحياها في لبنان بارساله تعهدًا إلى الصحافيين والاعلاميين الذين يرغبون بتغطية الحفلة يلتزمون بموجبه عدم الانتقاد أو نشر ما يخالف رأي المتعهد او الفنان او الاثنين معا وإعطاء الحق لهما بحذف المادة".

وقال في بيان: "إن هذا التعهد يتعارض مع حرية الفكر والرأي والقول والكتابة، بل مع الحرية كمفهوم عام، ويتعين على الزميلات والزملاء رفضه وعدم توقيعه، ولو أدى الأمر إلى عدم تغطية هذا الحدث الفني".

وأضاف، "كنا نرجو الا ينغصه هذا التدبير غير الموفق والمرفوض من الصحافيين والاعلاميين لأنه يطاولهم في صلب مهنتهم وفي حقهم بالكتابة والتعبير عن رأيهم فيه بكل حرية".