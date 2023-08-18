ما حقيقة نقل نادين نسيب نجيم إلى المشفى بعد تعرّضها لمحاولة اعتداء في منطقة فاريا؟

A + A -

ردّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تقرير أشاع نقلها إلى المستشفى، بعد إصابتها بحالة من الذعر والخوف، عقب تعرّضها لمحاولة اعتداء في منطقة فاريا أمام الشاليه الخاص بها.

ونشرت نجيم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" التقرير المزعوم مرفقاً بتعليق جاء فيه: "حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا فيي، أنا منيحة والله ما في شي، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدلله مع أولادي عم بتعشّى ورواق".

وكانت نجيم قد هاجمت في وقت سابق المنصة التي نشرت التقرير الأخير، بعد زعمها استدعاء الممثلة إلى المحكمة كمتّهمة. إذ قالت: "بس للتوضيح: أنا مدعيي على طليقي ومن كم أسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لأنو أنا ما بحكي لحدا أسراري، مبارح نزلت أنا لأنو مدعيي عليه وفي عنا كان جلسة المفروض سرّية وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الأسمر الداعم الأول لطليقي هادي الأسمر نشر خبر كاذب وقلب الحقيقة وصرت أنا المدّعى عليها".

وأضافت: "أنا مدعية عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذّب لأنو ما رح أسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون. 4 سنين عم اتعذب وساكتة بس توصل القصة لقلب الوقائع؟؟ لاء لحد هون وبس ما رح أسكت أبداً عن كرامتي وكرامة ولادي".

يُذكر أن نادين نسيب نجيم دخلت القفص الذهبي مع هادي الأسمر في 16 حزيران (يونيو) من عام 2012، ورُزقت منه بولدين هما هيفن في عام 2013 وجيوفاني في عام 2014، وفي أيلول (سبتمبر) من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما ودّياً.

وأعلنت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي خطوبتها إلى رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان.