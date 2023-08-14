بالفيديو: من التمثيل إلى الحقيقة.. إرتباط نجمين لبنانيين شهيرين!

A + A -

فاجأ كل من الممثلَين اللبنانيَين وسام فارس وسارة أبي كنعان الجمهور باعلان خطوبتهما وذلك في تأكيد للاشاعة التي انتشرت مؤخرًا عن علاقة حب تجمع الثنائي. شاهدوا الفيديو

ونشرت سارة أبي كنعان عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام فيديو يوثّق أجمل اللحظات العاطفية والمميزة التي جمعتها بوسام فارس خلال الفترة الماضيّة، معلنة بشكل رسمي ارتباطهما.

من جانبه نشر وسام فارس نفس الفيديو عبر حسابه على انستغرام مع نفس التعليق “الاشاعة صحيحة”.

تلقت سارة ووسام آلاف التعليقات على منشور ارتباطهما من الجمهور ومن وجوه معروفة ومشاهير ابرزهم: ورد الخال، طلال مارديني، كارمن بصيبص، جيسي عبدو، ستيفاني عطالله، ريان الحركة، زينة مكي، رنين مطر، منّة فضالي، ايميه صيّاح، كارمن لبس، حبيب غلوم، رندة كعدي، جويل داغر، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ليا بو شعيا، كارول عبود، ناتاشا شوفاني، المخرج ايلي السمعان وغيرهم.

نذكر أن سارة ووسام كانا قد شاركا في بطولة مسلسل “الثمن” الذي انتهى عرضه على mbc1 قبا أسابيع وهو من بطولة باسل خياط، رزان جمّال، نيقولا معوض وغيرهم.