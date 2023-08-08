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بالصور: فنانة لبنانية تعلن زواجها.. وتخفي هوية عريسها!

8
AUGUST
2023
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فابيان عون - فوشيا 

أعلنت الفنانة اللبنانية فيفيان مراد عن دخولها القفص الذهبي وزواجها من شاب يحمل الجنسية الإسبانية، مشيرة إلى أن مراسم الزفاف أقيمت في لبنان بحضور عدد من أصدقائها المقربين.

ورفضت مراد، خلال اتصال لها مع موقع "فوشيا"، الكشف عن هوية زوجها، واكتفت بالقول إنه لا ينتمي للوسط الفني، كما علقت: "حابة أشارك سعادتي مع محبيني ولكن لن أكشف عن ملامح وجهه في الوقت الحالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالارتباط بحب حياتها، وذلك بعد علاقة عاطفية استمرت 11 عامًا.

ولفتت إلى أنها قررت الارتباط منذ عام 2019، إلَّا أنها ارتأت تأجيل الموضوع بسبب جائحة كورونا والظروف السيئة التي مرَّ بها لبنان حينذاك.

وتألقت فيفيان مراد بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء الكويتي يوسف الجسمي، الذي تربطها به علاقة صداقة، وعلقت: "صمم لي فستانًا رائعًا شبيهًا بفساتين الأميرات، أحب تصاميمه كثيرًا فأنا لطالما اخترت فساتينه خلال الحفلات التي أحييها".

وكشفت الفنانة عن فرحتها بزواجها عبر مشاركة صورة من حفل زفافها في "إنستغرام"، إذ ظهرت محتضنة زوجها دون إظهار ملامح وجهه، وكتبت: "وأخيرًا أقدمت على هذه الخطوة".

كما نشرت عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" سلسلة صور وثقت خلالها أجواء شهر عسلها، في إحداها ظهرت إلى جانب زوجها خلال تواجدهما في مطار رفيق الحريري، وأخرى من داخل الطائرة مع حرصها على إخفاء ملامح وجهه مستعينة بإيموجي القلب.

وكان آخر أعمال فيفيان أغنية "الناس ما بيتأمنلا"، وهي من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان غسان أبو حلتم، وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماسترينغ وتسجيل ستوديو عمر صباغ.

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