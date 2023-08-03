living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة جديدة تكشف الحيوان البحري الأثقل على الإطلاق…يزن 340 طنّاً!

3
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت دراسة جديدة أنّ #حوتاً قديماً ضخماً تم اكتشافه في #بيرو، قد يكون أثقل حيوان تم العثور عليه على الإطلاق.

وأشارت الدراسة إلى أنّ كتلة الحوت "بيروسيتوس" تُقدَّر بـ85 إلى 340 طناً مترياً، أي 187393 إلى 749572 رطلاً، وهذا يعني أن ثقل هذا الحوت العملاق المنقرض الآن يعادل أو يتجاوز وزن الحوت الأزرق، والذي كان يعتبر بلا منازع الحيوان الأكثر وزناً.

ويقدر طول الهيكل العظمي الجزئي لـ"#Perucetus"، المكون من 13 فقرة وأربعة أضلاع وعظم ورك واحد، من 17 إلى 20 متراً (55,8 إلى 65,6 قدماً)، أقصر من الحوت الأزرق الذي يبلغ 25 متراً (82 قدماً)، لكن كتلته الهيكلية لا تزال تتجاوز كتلة أي حيوان معروف، وفقاً للدراسة.

 

علاوة على ذلك، من المحتمل أن يزن "Perucetus" ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الحوت الأزرق، الذي يزن اليوم بحد أقصى 149,6 طنّاً مترياً (330,000 رطل).

قال جيوفاني بيانوتشي، المؤلف الأول للدراسة المنشورة يوم الأربعاء في مجلة "نيتشر"، عبر البريد الإلكتروني: "كان من الممكن أن يزن Perucetus ما يقرب من حوتين أزرقين وثلاثة أرجنتينوصورات (ديناصور صوروبود عملاق) وأكثر من 30 فيلاً أفريقياً وما يصل إلى 5000 شخص".

ومن المحتمل أن يسبح هذا الحوت ببطء بسبب كتلة جسمه الهائلة وأسلوب السباحة، ورجحت الدراسة أن جسمه المرن يتحرك في موجات متعرجة من الرأس إلى الذيل.

وكشف بيانوتشي أنّ عظامه "تتكون من عظام كثيفة للغاية ومضغوطة".

ويعتبر هذا الاكتشاف هو أحدث نتيجة لمجموعة متنوعة من النشاطات المكثفة للباحثين التي بدأت في عام 2006 في وادي إيكا في جنوب بيرو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   