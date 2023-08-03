A + A -

كشفت دراسة جديدة أنّ #حوتاً قديماً ضخماً تم اكتشافه في #بيرو، قد يكون أثقل حيوان تم العثور عليه على الإطلاق.

وأشارت الدراسة إلى أنّ كتلة الحوت "بيروسيتوس" تُقدَّر بـ85 إلى 340 طناً مترياً، أي 187393 إلى 749572 رطلاً، وهذا يعني أن ثقل هذا الحوت العملاق المنقرض الآن يعادل أو يتجاوز وزن الحوت الأزرق، والذي كان يعتبر بلا منازع الحيوان الأكثر وزناً.

ويقدر طول الهيكل العظمي الجزئي لـ"#Perucetus"، المكون من 13 فقرة وأربعة أضلاع وعظم ورك واحد، من 17 إلى 20 متراً (55,8 إلى 65,6 قدماً)، أقصر من الحوت الأزرق الذي يبلغ 25 متراً (82 قدماً)، لكن كتلته الهيكلية لا تزال تتجاوز كتلة أي حيوان معروف، وفقاً للدراسة.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن يزن "Perucetus" ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الحوت الأزرق، الذي يزن اليوم بحد أقصى 149,6 طنّاً مترياً (330,000 رطل).

قال جيوفاني بيانوتشي، المؤلف الأول للدراسة المنشورة يوم الأربعاء في مجلة "نيتشر"، عبر البريد الإلكتروني: "كان من الممكن أن يزن Perucetus ما يقرب من حوتين أزرقين وثلاثة أرجنتينوصورات (ديناصور صوروبود عملاق) وأكثر من 30 فيلاً أفريقياً وما يصل إلى 5000 شخص".

ومن المحتمل أن يسبح هذا الحوت ببطء بسبب كتلة جسمه الهائلة وأسلوب السباحة، ورجحت الدراسة أن جسمه المرن يتحرك في موجات متعرجة من الرأس إلى الذيل.

وكشف بيانوتشي أنّ عظامه "تتكون من عظام كثيفة للغاية ومضغوطة".

ويعتبر هذا الاكتشاف هو أحدث نتيجة لمجموعة متنوعة من النشاطات المكثفة للباحثين التي بدأت في عام 2006 في وادي إيكا في جنوب بيرو.