جندي بريطاني يعتدي على زميلته المراهقة في المعسكر: شعرت بالضعف والخوف ولكن!

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اعتدى جندي في الجيش البريطاني على زميلته المراهقة، التي تبلغ من العمر 17 عامًا، وفقًا لمحكمة بولفورد العسكرية في بريطانيا.

وكشفت الضحية خلال جلسة استماع في المحكمة ان المتهم "التقطها وهو ثمل وعانقها محاولاً تقبيلها"، مشيرةً الى انها "شعرت بـ"الضعف" و"الخوف"، وكانت قلقة من ألا يصدقها أحد إذا أخبرتهم بذلك".

وفي تفاصيل الحادثة، ذهبت الضحية في نزهة في المعسكر برفقة المتهم. وخلال النزهة، حاول مرارًا وتكرارًا تقبيل رقبتها. وعندما رفضت، أمسك بها من الخلف وحاصر ذراعها وعانقها بقوّة.

ولم يقف المتهم عند هذا الحد، بل ثبّتها وربطها على جانبيها حتى لا تتمكن من التحرك. وعندما تمكنت من الفرار، امسك بها والصقها بالسياج محاولاً الاعتداء عليها لكنها استطاعت الافلات منه، وفقًا لما روته في جلسة المحكمة.

ومن جهته، اعترف الجندي بأنه وضع يديه على خصر المجندة لكنه نفى التهم بالاعتداء الجنسي عليها.