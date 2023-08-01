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صدمة وألم وحزن وشماتة في وفاة نجل الفنانين الشهيرين … اليكم التفاصيل

1
AUGUST
2023
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حرص عدد كبير من نجوم مصر على حضور جنازة عبدالله، نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد أبرزهم: عفاف شعيب، الهام شاهين، ميرفت أمين، لبلبة، أشرف زكي، لقاء سويدان، مجدي كامل، محمد فؤاد، مها أحمد، الإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

ووسط حزن شديد وصدمة، تحدّث حسن يوسف خلال الجنازة إلى المحيطين به عن ابنه عبدالله، الذي توفي غرقًا عن عمر 35 عامًا، الى أنه كان سباحًا ماهرًا ويشارك في سباقات السباحة في النيل لكنه غرق في مترين”.

أما الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أكدت أن نجلها الراحل كان حافظًا للقرآن الكريم.

من جانبها كشفت الفنانة عفاف شعيب أن الجنازة كانت مؤلمة وصادمة وفيها مشاعر مختلفة، الراحل كان سباحًا ماهرًا وهو من فئة الشباب الهادئة والمحترمة. مضيفة أن عبدالله لم يكن متزوجًا وكان رافضًا لفكرة الزواج لكن والدته كانت تعد له شقته خاصة انه أخبرها قبل ثلاثة أيام عن رغبته في الزواج وأن تختار هي العروس المناسبة له وقالت: “شمس خلال الجنازة جلست تقول عروستك في الجنة يا عبدالله، كان سندي وأكثر أبنائي وفاء”.

ومع شيوع الخبر، تلقى وجدي العربي، انتقادات عديدة بعد تعليقه على وفاة نجل حسن يوسف بطريقة اعتبرها البعض فيها شماتة في حدث جلل كالموت.

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة شديدة اللهجة للشامتين في الفنان حسن يوسف، بعد وفاة نجله غرقا في الساحل الشمالي. مؤكدة انها لم تفهم في حياتها مغزى الشماتة في الموت، الدين رحمة والاسلام رحمة. كما طالبت من الشامتين بأن يتحلوا ببعض من أخلاق الإسلام الذين يدّعون انه دينهم وهو بريء منهم.

أيضًا هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان وجدي العربي مؤكدة أن في عز ألم الناس على فراق عبدالله، وفي وسط هذا المشهد، خرج الهارب الجاهل الجبان الخسيس وجدي العربي، الذي ليس لديه لا ولاء لبلده ولا لدينه، يشمت في وفاة عبدالله حسن يوسف، ولفتت أن والد وجدي العربي كان رجلاً محترمًا عبد البديع العربي وسيرته كانت عطرة، قائلة: “لو كان عايش هيديك مية قلم على وشك علشان حالة الحقد والخيانة لبلدك، وجهلك بالدين”.

ووصفت بسمة وهبة وفاة نجل حسن يوسف بأنه موقف يبكي القلوب ومؤلم وأن الابتلاء في فقد الحبيب والابن شيء صعب جدًا. لافتة الى انه يربطها بالفنان حسن يوسف تقدير كبير جدًا.

بصراحة
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