“نتفليكس” تطلق مسلسلًا عن المقاضاة الفاضحة بين جوني ديب وآمبر هيرد

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نشرت منصة “Netflix” الإلكترونية مقطعاً دعائياً لمسلسل وثائقي عن وقائع المقاضاة الفاضحة في دعوى الممثل جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد. وسيصدر المسلسل في 16 أب المقبل.

وقالت “Netflix” في بيان: “يركز المسلسل الجديد للمخرجة إيما كوبر على المحاكمة القضائية لتقديم نظرة غير منحازة لما حدث. وأشار البيان أيضا إلى أنه ستكون هناك ثلاث حلقات، وستعرض مشاهد بث من جلسات المحكمة، وتعليقات لأشخاص عاديين على شبكات TikTok وTwitter الاجتماعية.

يذكر أن هيئة المحلفين قضت في وقت سابق بأن تدفع هيرد لديب 15 مليون دولار كتعويض له نظرا لأنها سبّته متهمة إياه بالعنف المنزلي.