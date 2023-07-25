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ممثل لبناني شهير يكشف:نعم.. تعرضت للتحرش!

25
JULY
2023
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يطلّ الممثل اللبناني نيقولا معوّض، اليوم الثلاثاء، في مقابلة خاصة مع الإعلامي أنس بوخش عبر قناته على يوتيوب، وفيها يكشف عن الكثير من تفاصيل حياته الخاصة والمهنيّة، برز أهمّها في شريط الفيديو الذي روّج له الإعلامي عبر صفحته على انستغرام وفيه يتحدّث معوّض عن خوفه من الكاميرا في طفولته وعن عدم رغبته في ان يصبح ممثلاً، كما يتطرق  الى موضوع التحرّش بالأطفال داعيًا كلّ من تعرّض لتجربة سيّئة من هذا القبيل ان يشاركها مع الآخرين كي يتسنى لمن اختبر معاناة التحرش الشعور بأنّه ليس الإنسان الوحيد الذي عاش ألمها.

كما يعترف معوّض في لقائه بتعرّضه للتحرش على مدى سنوات، آملاً من ذوي الأطفال عدم إجبارهم على تقبيل او معانقة أحد، وهو الأمر الذي يحرص دائمًا على تفاديه.

على الصعيد الفنيّ، يجسّد نيقولا معوّض شخصية عمر الخيام في المسلسل الرمضاني القادم “الحشاشين” الى جانب الممثل المصري كريم عبد العزيز، ومن اخراج بيتر ميمي.

 

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