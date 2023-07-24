ممثلة لبنانية شهيرة متهمة بالخيانة.. وهكذا ردت!

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تعرضت الممثلة نادين نسيب نجيم للهجوم من قبل حسابات وهمية اتهمتها بخيانة طليقها هادي أسمر وسرقة أمواله، إذ لاحظ المستخدمون حسابات أنشئت حديثًا لأشخاص وهميين يقومون بالرد على تغريدات معجبي نجيم بطريقة غير لبقة وتهكمية، من أجل تشويه سمعتها وصورتها. بدورها، ردت نجيم على الهجوم على طريقتها الخاصة، إذ أعادت مشاركة تغريدة لإحدى معحباتها تهاجم فيها أحد الحسابات المزيفة، وقد كتبت: "فيك اكاونت.. روحي وصلي للي باعتك تنبحي في كل تويت مثل الكل/بة .. لو تموت ماراح تشوف ظفر نادين وهي يلي رمته مثل الك/ب خلته مثل بيت الوقف لا ينباع ولا ينشرا.. اما هي لقيت حب حياتها ومبسوطه معه وعايشه احلى أيامها .. والله يحميها من عيونه وتتهنى في حياتها ".



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