living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو- وفاة مؤثر رياضي في حادث مروع... وقع الحديد على عنقه أثناء تصوير فيديو لمتابعيه!

23
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي مؤثر اللياقة البدنية الإندونيسي جاستن فيكي في حادث مأساوي تعرّض له في صالة التمارين الرياضية، حيث وقع الحديد الّذي كان يحاول رفعه على عنقه مباشرةً.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر جاستن، 33 عاما، في صالة Paradise Bali الرياضية في 15 أيار وهو يقوم بتمارين رفع الأثقال على كتفيه.

وبينما كان يحاول حمل الوزن الثقيل، تراجع إلى وضعية الجلوس حيث سقط الحديد على مؤخرة رقبته. ومع وقوع الحادثة، تأثر مساعد جاستن في رفع الأثقال بهذا الأمر إذ شوهد يفقد توازنه مع سقوط الضحية أرضا.

وذكرت التقارير الرسمية أن جاستن فيكي كان يحاول رفع 210 كيلوغرامات قبل وفاته.

وذكرت قناة نيوز آسيا نقلاً عن صحيفة مقرها المملكة المتحدة أنه بسبب الحادث، أصيب جاستن "بكسر في الرقبة وضغط شديد في الأعصاب الحيوية المتصلة بقلبه ورئتيه".

وتم نقل جاستن فيكي إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي بعد وقت قصير من خضوعه لعملية طارئة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   