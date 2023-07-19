"تويتر" تواجه دعوى قضائية ثانية خلال شهر

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تواجه شركة "تويتر" دعوى قضائية ثانية خلال هذا الشهر على خلفية اتهامات لها بأنّها مدينة بما لا يقلّ عن 500 مليون دولار للعاملين السابقين لديها كتعويضات نهاية خدمة، لتكون الدعوى الأحدث في سلسلة من القضايا الناشئة بعد استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعيّ.

وأفادت "رويترز" بأن الدعوى الجماعية في محكمة ديلاوير الفيدرالية، التي أقامها كبير مهندسي "تويتر" السابق كريس وودفيلد، تُدلي أيضاً بأن الشركة استهدفت العمّال الأكبر سناً ل#تسريحهم، وهو ادّعاء لم يتم تقديمه في القضايا المعلّقة الأخرى.

ويقول وودفيلد إنّ الشركة أخبرت الموظفين مراراً وتكراراً أنهم سيحصلون على راتب شهرين ومدفوعات أخرى إذا تمّ تسريحهم، لكنّه والعاملين الآخرين لم يتلقّوا هذا المال.





"تويتر" سرّحت أكثر من نصف قوتها العاملة

كانت "تويتر" سرّحت أكثر من نصف قوتها العاملة كإجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة في تشرين الأول الماضي. لكن الشركة دافعن عن سياستها ردّاً على دعاوى قضائية أخرى مؤكّدةً أن العمال المسرّحين حصلوا على رواتب كاملة.





كذلك تم اتهام "تويتر" سابقاً في عدة دعاوى قضائية منفصلة بتسريح النساء والعاملين ذوي الإعاقة بشكل غير متناسب، وبعدم إعطاء إشعار مسبق بتسريح العمال، فضلاً عن عدم دفعها المكافآت الموعودة لبقيّة الموظفين، فيما نفت الشركة حينها تلك المزاعم.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي تمّ رفع دعوى قضائية مماثلة في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، تضمّنت مطالبةً لـ"تويتر" بدَيْن لموظّفين سابقين يفوق الـ500 مليون دولار.