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توم كروز يتدخل لإنقاذ عالم هوليوود: دور السينما هش بعد انتهاء جائحة كورونا!

18
JULY
2023
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شارك الممثل توم كروز في محاولات الوساطة بين نقابتي الممثلين والكتاب من جهة، واستوديوهات التصوير في الولايات المتحدة من جهة أخرى، من أجل الوصول إلى حل للاعتصام الواسع الذي أصاب إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية بالشلل، في أول إضراب من نوعه منذ أكثر من 6 عقود.

وذكر موقع “هوليوود ريبورتر” الإلكتروني أن كروز انضم إلى اجتماعات عبر منصة زووم في حزيران، لحث تحالف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود على الاستماع إلى مخاوف النقابتين، بشأن قضايا تشمل مكافأة الممثلين على “التداعيات الرقمية” للذكاء الاصطناعي.

ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي شغلت نجم فيلم “مهمة مستحيلة”، فقد أراد أيضاً حث التحالف السينمائي والتلفزيوني على دعم موقف النقابات بخصوص الممثلين، وفناني الأداء والحركات الخطرة.
وعبر كروز أيضاً عن آرائه حول حال دور السينما الهش، بعد انتهاء جائحة كورونا.

ويرى التقرير أن كروز قد يكون أكبر نجم يتدخل للوصول إلى حل بين الطرفين، وإعادة المياه إلى مجاريها في هوليوود، بعد توقف أو تأجيل العديد من الأعمال، من بينها أيضاً الجزء الثامن من سلسلة “مهمة مستحيلة”.

يذكر أن الإضراب يلزم الكتاب والممثلين بالامتناع عن المشاركة في أي نشاط إعلامي، بما في ذلك “المؤتمرات والمقابلات والجولات، أو الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي لأي عمل يكون سبباً في الإضراب، أو لشركات متضررة من التوقف عن العمل”.

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