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بالفيديو: إعتداء شقيقي نادين الراسي على والديهما؟!

17
JULY
2023
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كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل لاول مرة، وأثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، سرّبت جويل حاتم طليقة الراحل جورج الراسي، تسجيلًا صوتيًا للنجمة اللبنانية نادين الراسي التي قالت فيه إن والديها تعرضا للضرب المبرح ولرمي ثيابهما على الطريق من قبل شقيقيها ساندرين وسباستيان وشخص آخر.

الصوت كانت ارسلته نادين لجويل حتى تطمئن على ابن شقيقها الراحل جورج الراسي الذي كان خضع لعملية جراحية، وحتى لا تلوم جويل والديْ جورج لعدم مجيئهما الى المستشفى اُجبرت على قول الحقيقة لجويل.

بعد تسريب الصوت، قالت نادين الراسي لـ "الجرس": " ما سمعناه للأسف حقيقة، وانني أعتني بهما جيّدًا وهما بين أحضاني حاليًا". وقالت: (هول اهلي بفديهم بدمي وروحي الله يصبرهم)،

وتم تسريب مقطع فيديو لتكسير سيايرات الراحل جورج الراسي ووالده، حصلت عليه "الجرس".

وفي السياق نفسه، نفت الفنانة اللبنانية ساندرين، شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي والفنانة نادين الراسي، الأخبار التي أكدت تعنيفها وشقيقها سباستيان لوالديهما وتحطيم سيارتيهما.

وأكدت ساندرين لـ "فوشيا"، أنها ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الموضوع، خاصة أنه جرى التشهير باسمها واتهامها مع شقيقها بالقيام بأمور لا علم لهما بها، إذ جرى الاستناد إلى تسجيل صوتي سبق أن أرسلته شقيقتها نادين لجويل حاتم، طليقة الراحل، لاستعطافها وإلصاق التهمة بهما لتنفيذ أهدافها الخاصة، بحسب تأكيدها.

هذا وقد نشر حساب "الجرس" على تويتر بفيديو  تفاصيل الدعوى المقدمة من والد نادين.

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