بعد الفضيحة التي هزّت الـBBC...المذيع المتحرّش الى مستشفى الأمراض العقلية

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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن إيداع المذيع المتورط في الفضيحة الجنسية التي هزت عرشها، مستشفى الأمراض العقلية.

وقالت بي بي سي إن المذيع المعروف هيو ادواردز المتورط في فضيحة جنسية مع قاصر في المستشفى يعاني من مشاكل عقلية خطيرة ، كما قالت زوجته في بيان أصدرته نيابة عنه.

وقالت زوجته فيكي فليند إنها أصدرت البيان بعد أيام من التكهنات بدافع القلق على سلامته العقلية وحماية لأطفالهما.

ووجدت بي بي سي نفسها في أزمة منذ نشرت صحيفة “ذي الصن” الجمعة مقالا ذكرت فيه أن مقدم برامج معروف فيها دفع أموالا لقاصر لم يعرف إن كان ذكرا أو أنثى ليرسل إليه صورا ذات طابع إباحي.

وتصدر ما كشفته “ذي الصن” أخبار الصحف ووسائل الإعلام البريطانية نهاية الأسبوع الماضي وأجرت هيئة “بي بي سي” لقاء مع شرطة لندن الاثنين بهذا الشأن.

وكانت “بي بي سي” علّقت الأحد عمل إدواردز (61 عاما) الذي يعد من أبرز صحفيي الهيئة البريطانية وكان من أعلن للعالم وفاة الملكة إليزابيث الثانية فى سبتمبر الماضي.

من جهتها، قالت شرطة لندن، إن أي جرم جنائي لم يرتكب على ما يبدو في سياق هذه القضية.

وأوضحت في بيان “في سبيل التوصل إلى هذا القرار، تحدثت الشرطة إلى عدد من الأطراف، من بينهم بي بي سي ومقدّم الشكوى وعائلته. لن تتّخذ الشرطة أي إجراء آخر”.

وقال شخص عشريني لم تحدد هويته أيضا لبي بي سي نيوز إنه شعر بالتهديد من نفس المذيع، المتورط في دفع أموال مقابل الحصول على صور جنسية.

وفي حديثه مع بي بي سي، أكمل ذلك الشخص، والذي قال إنه لا علاقة له بالقاصر الآخر الذي لم تحدد هويته/هويتها، والذي كشفت صحيفة “ذا صن” عن قصته، أنه كان خائفا من نفوذ المذيع.

وقال الشخص الجديد مجهول الهوية إن التهديدات الواردة في الرسائل، التي اطلعت عليها بي بي سي وتحققت منها، قد أخافته وما زال خائفا.

وتواصلت إدارة بي بي سي مباشرة مع المذيع، ومن خلال محاميه، لكنها لم تتلق أي رد على الادعاءات الأخيرة.

وبحسب المعلومات، بعد أن اتصل المذيع بالشخص العشريني لأول مرة على تطبيق المواعدة، انتقلت المحادثة إلى منصات أخرى.

وتحققت بي بي سي من أن رسائل التهديد تم إرسالها بالفعل من رقم هاتف يخص المذيع الذي يعمل لديها.

ورغم أن الشخص تحدث مباشرة إلى بي بي سي، إلا أنه لم يتقدم بشكوى إلى وحدة التحقيقات في بي بي سي، التي تنظر في مثل هذه الادعاءات.

وفي حديثها للصحفيين في ليتوانيا، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني، إنها لم تر هذه المزاعم الجديدة، لكنها حثت الضحايا على التقدم للحصول على الدعم والتحقيق في مزاعمهم.

وقال محامي الشخص مجهول الهوية، إن الاتهامات ضد المذيع التي أوردتها صحيفة ذا صن كانت “هراء”، لكن أسرته هي من تريد أن يكون هناك حساب للمذيع.

ودافعت بي بي سي عن طريقة تعاملها مع تحقيقها في الادعاءات.

وقالت بي بي سي إنها أجرت محاولتين للاتصال بالعائلة المعنية، قبل أن تتواصل معها صحيفة ذا صن بشأن مزاعم جديدة الأسبوع الماضي.