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لسبب غير متوقع.. إعلامي شهير يسكب الماء على رأسه في نهاية نشرته الإخبارية!

12
JULY
2023
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ودع ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، مشاهدي النشرة الإخبارية التي قرأها عليهم بسكب الماء على رأسه.

وقام الإعلامي بسكب الماء على رأسه امتعاضا من وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن حركته "أنعشتهم" من شدة الحر الذي يعانون منه.

يذكر أن آرمين هو صحفي ومقدم تلفزيوني ومذيع أخبار نمساوي، ولد في 19 أغسطس 1966 في إنسبروك في النمسا.

وبحسب بيانات نشرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الأسبوع الأول من شهر يوليو هو أشد الأسابيع حرا على الإطلاق.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن درجات الحرارة بصدد تجاوز المستويات القياسية على اليابسة وفي المحيطات، مع "آثار مدمرة محتملة على النظم الإيكولوجية والبيئة".

روسيا اليوم
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