بالصور: نجم لبناني يدخل القفص الذهبي!

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احتفل الفنان مارك حاتم بزواجه من ماندي قزي، شقيقة الفنان ميشال قزي، وسط اجواء مميزة وصاخبة وحضور حاشد.

وشارك مارك حاتم متابعيه بصور وفيديوهات من حفل الزفاف منذ اللحظة الاولى اثناء تواجده في المنزل ثمّ توجّهه الى الكنيسة واجراء مراسم الزفاف.

كما نشرت الممثلة داليدا خليل العديد من الصور من حفل الزفاف حيث بدت في غاية الجمال والتألق، بالاضافة الى صور بصحبة الفنان ميشال قزي.

بعدها شارك مارك حاتم الجمهور بفيديوهات من السهرة التي تلت مراسم الزفاف حيث نقل للمتابعين الاجواء المُبهجة والراقصة والسعيدة.

وكان مارك حاتم قد سطع نجمه خلال مشاركته في برنامج “ذا فويس فرنسا” كما شارك في برنامج “رقص النجوم”. أما ماندي قزي فهي من مؤسسي Music Factory عام 2018 والذي يملكها مارك حاتم.