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الصراع بات شخصياً بينهما...ماسك يكشف لـ”زوكيربيرغ” أسراراً قد لا يعرفها عن زوجته!

9
JULY
2023
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كتب رجل الأعمال الأميركي رئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك تغريدة عبر “تويتر” وجهها لمؤسس شركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، قال فيها إن زوجة الأخير تستخدم سيارة “تسلا” دون علمه.

وجاء في تغريدة ماسك: “زوك زوجتك تقود سيارة تسلا، ربما تعرف بذلك وربما لا، ولكن من المؤكد أنني أعلم ذلك جيداً”.

الأمر الذي لقي تفاعلا كبيرا بين مستخدمي “تويتر”، وعج التطبيق بالكثير من التغريدات بهذا الصدد، وهذا بعض منها.

كتب أحد المغردين قائلا: “سيد ماسك بهذه الطريقة أنت ستدفع زوكربيرغ للبكاء”.

وأضاف آخر: “قالت بريسيلا تشان إنها كانت أفضل رحلة في حياتها عندما استخدمت سيارة تسلا”.

وخلص آخر إلى أنه بهذه التغريدة أصبح الأمر شخصيا بين رجلي الأعمال الأمريكيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

وسبق أن اتهم ماسك وهو مالك شركة “تويتر” رئيس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا.

وجاء ذلك عقب إطلاق شركة “ميتا” تطبيقا جديدا في الـ 6 من يوليو الجاري، يحاكي “تويتر” أطلق عليه اسم “ثريد”، والذي أنشئ خصيصا للمضاربة على “تويتر”.

وبعد أقل من 20 ساعة من إطلاق المنصة الجديدة أعلن زوكربيرغ، أن عدد المسجلين فيها وصل إلى 30 مليون مستخدم.

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