بالفيديو- بعد عراكها مع أمّ تُعنّف ابنها... ماغي بو غصن تخرج عن صمتها!

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بعد طرح علامات استفهام كثيرة حول الفيديو الّذي انتشر للممثّلة اللبنانيّة ماغي بو غصن أمس الإثنين، حول إنقاذها طفلاً تعرّض للتّعنيف في وضح النّهار من قبل والدته، خرجت الأخيرة عن صمتها.

في التّفاصيل، نشرت بو غصن فيديو، على حساباتها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وأرفقته بالتّالي: "يسرّنا التّعاون مع الممثّلة ماغي بو غصن كسفيرة إعلاميّة لجمعيّة حماية لننشر سوياً الوعي حول ظاهرة العنف ضدّ الأطفال بأشكاله كافة".

أضافت: "منعرف قدّي التّحديات بمجتمعاتنا كتيرة والظروف صعبة بس بتضامنّنا، منقدر نحمي أطفالنا ونقدّم للأهل الدّعم اللازم لرعاية أطفالهم".

وتابعت: "كتير مهم لما نشهد على عنف ضد طفل نتدخل بشكل آمن وبأقلّ ضرر ممكن".

وختمت: "سلامة الأطفال قضيّتنا ومهمّتنا، حماية حدكن دايماً، ما تتردَّدوا تطلبوا مساعدتنا 009613414964".

لمشاهدة الفيديو: https://www.instagram.com/reel/CuRkqPkq5kL/