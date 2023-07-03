اعلامية تفقد النطق بعد حزن شديد … وهذا جديد وضعها الصحّي!

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طمأنت الإعلامية أميمة بدري المتابعين والجمهور على حالتها الصحيّة وذلك عقب تعرّضها لأزمة نفسيّة افقدتها النطق جراء موقف “محزن جدًا”.

وخرجت أميمة بدري، مراسلة قناة DMC ، عن صمتها وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فايسبوك: “شكرًا لكل شخص اطمأن وسأل عليّ، صوتي عاد الى طبيعته قليلاً، لا زلت في مرحلة التعافي وأشعر بالتعب ولكن الحمدالله على كل شيء، ادعو لي أن اكون بصحة جيدة”.

وكانت أميمة بدري قد ناشدت الجمهور بمساعدتها بعدما فقدت النطق فجأة، معبّرة عن خوفها جراء هذا الموقف الصعب الذي تعرّضت له، معلنة خضوعها لصور أشعة بعد توجهها الى المستشفى حيث اشارت الى عدم تعرّضها لجلطة في الدماغ ولكن الطبيب وصف لها عدّة ادوية، فضلاً عن متابعتها مع طبيب اعصاب لاجراء عدّة جلسات كهرباء كي تتحسن أكثر.