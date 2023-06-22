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الملكة رانيا تعلق على فقدان غواصة تيتانيك: مآسٍ متشابهة واستجابة دولية متبانية...كلّ حياة تستحق الإنقاذ(صورة)

22
JUNE
2023
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ينشغل العالم بخبر البحث عن غواصة سياحيّة فُقِدت في شمال المحيط الأطلسي إثر رحلة لاستكشاف حطام السفينة الأشهر في العالم "تياتنيك"، فيما يغرف مئات المهاجرين أسبوعيّاً في أعماق البحار، على متن ما بات يُعرَف بـ"قوارب الموت"، من دون أن يتحرّك المجتمع الدولي ساكناً لنجدتهم.

هذه القضية أثارت عاطفة الملكة الأردنية رانيا، عقيلة الملك عبدالله الثاني، والتي نشرت صورة من وحي الحادثة، عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلّقت قائلةً: "مآسٍ متشابهة واستجابة دولية متبانية... كلّ حياة تستحق الإنقاذ".

وتضافرت جهود البحث التي تقوم بها، من البحر والجو، فرق من جنسيات متعدّدة اليوم فوق المنطقة التي يرقد فيها منذ مئة عام حطام السفينة "تيتانيك"، على أمل العثور على #الغواصة السياحية والتي على متنها خمسة أشخاص، ولم يبقَ إلا ساعات فقط على نفاد إمداداتها من الأوكسجين.

وبدأت #الغواصة "تيتان"، وهي في حجم سيارة "فان" صغيرة وتديرها شركة "أوشينجيت إكسبيديشنز" في الولايات المتحدة، الغوص في الأعماق في الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وفي زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي، فقدت "تيتان" الاتصال بسفينة الدعم على السطح قرب نهاية ما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة.

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