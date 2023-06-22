living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن أحد أكبر الثقوب السوداء المكتشفة على الإطلاق!

22
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



اكتشف علماء الفلك أحد أكبر الثقوب السوداء المعروفة للإنسان، ويعتقدون أنها تبلغ 30 مليار مرة كتلة شمسنا و8000 ضعف حجم الثقب الأسود Sagittarius A* في قلب مجرة درب التبانة.

وقال الخبراء إن الاكتشاف “المثير للغاية” أصبح ممكنا بفضل ظاهرة تُعرف باسم عدسة الجاذبية – وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد ثقب أسود بهذه الطريقة.

ويحدث هذا عندما تحني مجرة في المقدمة الضوء من جسم بعيد وتضخمه.

وسمحت هذه التقنية لباحثي جامعة دورهام بفحص الثقب الأسود فائق الكتلة في قلب مجرة على بعد مئات الملايين من السنين الضوئية من الأرض. والثقوب السوداء هي مناطق من الزمكان حيث تسحب الجاذبية الكثير بحيث لا يستطيع الضوء الخروج منها.

وتعمل كمصادر مكثفة للجاذبية التي تحطم الغبار والغاز المحيطين.

وقال المعد الرئيسي الدكتور جيمس نايتنجيل: “هذا الثقب الأسود بالتحديد، الذي تبلغ كتلته حوالي 30 مليار مرة كتلة شمسنا، هو واحد من أكبر الثقوب المكتشفة على الإطلاق وعلى الحد الأعلى لمدى اتساع الثقوب السوداء نظريا، لذا هو اكتشاف مثير للغاية”.

وعلى سبيل المقارنة، فإن أكبر ثقب أسود في الكون المعروف هو الذي يزود الكوازار TON 618 بالطاقة وتبلغ كتلته 66 مليار ضعف كتلة الشمس.

وفي الوقت نفسه، يقع Sagittarius A* في مركز المجرة في مجرتنا درب التبانة وتبلغ كتلته 4.1 مليون مرة حجم شمسنا – فقط جزء صغير بالمقارنة.

ويفتح الاكتشاف الجديد إمكانية محيرة لإيجاد ثقوب سوداء غير نشطة وفائقة الكتلة أكثر بكثير مما اعتقد علماء الفلك سابقا أنه موجود، وهذا بدوره سيسمح لهم بمحاولة فهم كيف نمت بهذه الضخامة.

وقال الدكتور نايتنجيل: “معظم أكبر الثقوب السوداء التي نعرفها في حالة نشطة، حيث تسخن المادة التي يتم سحبها بالقرب من الثقب الأسود وتطلق الطاقة على شكل ضوء وأشعة سينية وإشعاعات أخرى”.

ومع ذلك، فإن عدسة الجاذبية تجعل من الممكن دراسة الثقوب السوداء غير النشطة، وهو أمر غير ممكن حاليا في المجرات البعيدة.

ويمكن أن يتيح لنا هذا النهج اكتشاف العديد من الثقوب السوداء خارج كوننا المحلي ويكشف كيف تطورت هذه الأجسام الغريبة مرة أخرى في الزمن الكوني.

وتوصل الباحثون إلى اكتشافهم باستخدام حاسوب عملاق لمحاكاة الضوء الذي ينتقل عبر الكون مئات الآلاف من المرات.

واشتملت كل محاكاة على ثقب أسود ذو كتلة مختلفة يمكن أن يغير رحلة الضوء إلى الأرض.

وعندما قام الباحثون بتضمين ثقب أسود فائق الكتلة في إحدى عمليات المحاكاة الخاصة بهم، فإن المسار الذي سلكه الضوء من المجرة البعيدة للوصول إلى الأرض يطابق المسار الذي شوهد في الصور الحقيقية التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل الفضائي.

ويأمل الفريق أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في تمكين استكشاف أعمق لأسرار الثقوب السوداء، وأن التلسكوبات المستقبلية واسعة النطاق ستساعد علماء الفلك على دراسة الثقوب السوداء البعيدة لمعرفة المزيد عن حجمها.

وغالبا ما توصف الثقوب السوداء بأنها “وحوش مدمرة” لأنها تمزق النجوم، وتستهلك أي شيء يقترب كثيرا، وتحبس الضوء.

وتمتلك معظم المجرات، إن لم يكن كلها، ثقوبا سوداء وحشية في نواتها، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة.

وعندما تندمج المجرات، “تغرق” ثقوبها السوداء في منتصف المجرة المتكونة حديثا وتنضم في النهاية معا لتشكيل ثقب أسود أكثر ضخامة.

وعندما تتصاعد الثقوب السوداء تجاه بعضها البعض، فإنها تزعج نسيج المكان والزمان بشكل متزايد، مرسلة موجات الجاذبية، التي تنبأ بها ألبرت أينشتاين لأول مرة منذ أكثر من 100 عام.

ويقول الخبراء إن أكبر الثقوب السوداء ظهرت على أنها “جزء لا يتجزأ من نماذج تكوين المجرات وتطورها”.

ونُشر البحث في دورية الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   