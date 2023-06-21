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رمى شباكه في البحر وما علق فيها كان مرعباً...صياد تونسي يروي الواقعة!

21
JUNE
2023
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مع تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ، يزداد عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط.

وبينما يكافح مسؤولو الاتحاد الأوروبي لاحتواء الهجرة الجماعية، تترك محنة الفارين من الفقر والاضطهاد بصماتها المأساوية على شواطئ تونس.

ومع زحف الشمس فوق الأفق قبالة سواحل الساحل الشرقي ، يبدأ الصياد أسامة الدبيبي في السحب في شباكه... إلا أن القلق يكتسح وجهه، لأن في بعض الأحيان لا يكون السمك هو كل ما يجده في الشباك!

"بدلاً من الحصول على السمك ، أحصل أحيانًا على جثث... في المرة الأولى كنت خائفًا، ثم اعتدت على ذلك مع الوقت. وبعد فترة، فإن إخراج جثة ميتة من شبكتي يشبه الحصول على سمكة"، وفق ما قال أسامة.

يقول الصياد البالغ من العمر 30 عامًا ، وهو يرتدي قميصًا وسروالًا قصيرًا داكن اللون ، إنه عثر مؤخرًا على جثث 15 مهاجراً في شباكه على مدى ثلاثة أيام، بحسب ما نقل موقع بي.بي.سي.

"بعد أن وجدت جثة طفل تساءلت كيف يكون الطفل مسؤولاً عن أي شيء؟ صرت أبكي، فالأمر مختلف بالنسبة للبالغين لأنهم عاشوا. لكن بالنسبة للطفل فهو لم يرَ شيئًا."

لقد اصطاد السيد الدبيبي بالقرب من مدينة صفاقس الثانية في تونس منذ أن كان عمره 10 سنوات.

وفي تلك الأيام كان واحدًا من عشرات الصيادين الذين يصطادون هناك، أما الآن فيقول إن معظم الصيادين باعوا قواربهم بمبالغ طائلة لمهربي البشر.

"لقد عرض علي المهربون في كثير من الأحيان مبالغ لا تصدق لبيع قاربي. لطالما رفضت لأنهم إذا استخدموا قاربي وغرق أحدهم ، فلن أسامح نفسي أبدًا".

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