العثور على عشرات الزواحف في أمتعة سفر أحد الرّكاب في فيينا... وهذا مصيره!

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أفاد مسؤولون نمساويون يوم الثلاثاء أن طاقم المطار عثر على 85 أبو بريص وأفعى وعقربين في أمتعة مسافر وصل على متن طائرة من إثيوبيا.

وقد تم احتجاز الرجل التشيكي، البالغ من العمر 50 عامًا، للإشتباه في قيامه بتهريب الحيوانات بشكل إجرامي.

وبدوره، ادعى المتهم عند استجوابه، أنه قد أخفى الزواحف معه لأنها في "حالة صحية سيئة للغاية"، وكانت تظهر عليها بالفعل علامات الجفاف، وأنه كان يخطط لإطعام الأبراص لأفاعيه.

وكان قد عثر المسؤولون على الحيوانات في 3 صناديق نقل مخبأة داخل حقائب عدّة تخص الرجل.

ومن أجل السلامة وللتحقق من الأنواع الدقيقة لكل حيوان، تم تسليم الزواحف إلى حديقة حيوان شونبرون في فيينا.