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الإعلامية ريما صيرفي تُكرم آباءً مخضرمين في كازينو لبنان

21
JUNE
2023
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ضمن اطار نشاطاته الثقافية الفنية والاجتماعية وتزامناً مع عيد الأب واليوم العالمي للموسيقى، أستضاف كازينو لبنان بعد ظهر أمس لقاءً تكريمياً للاباء من تنظيم الإعلامية ريما صيرفي وذلك في مطعم La Martingale، كرّمت خلاله باقة من الآباء الذين صنع كلّ منهم بصمة مؤثرة في مهنته وشهرته، وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان ومديره العام رولان الخوري، ونقيب موظفي الكازينو طوني جعجع، فضلاً عن نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، ووزير الإعلام السابق جورج قرداحي، وحشد من الفنانين والشعراء والإعلاميين الذين هنأوا صاحبة الدعوة على اطلاقها المنصة الفنية والثقافية Highlight على يوتيوب.

وبإسم إدارة الكازينو أكدت المسؤولة الإعلامية السيدة رنا وهبي أن هذا الصرح السياحي العريق سيبقى داعما لكل نشاط راقي ضمن ايطار صالون ثقافي أدبي يعكس صورة لبنان الجميل.

الآباء المكرمون هم: الشاعر والمربي سهيل مطر، الممثل القدير نقولا دانيال، الفنان المخضرم جوزيف عازار، الملحن المبدع نور الملاح، والإعلامي العريق ايلي حرب.

قدمت الفنانة كريستيل ملاح خلال اللقاء اغانٍ عن الاب باللغة الإنكليزية والفرنسية والعربية، كما تشاركت مع والدها نور الملاح بـ "ميدلي" مقتطف من الحانه وتميّز الطالب جوي حداد (الفائز بجائزة القاء الشعر في المدارس) بقصيدة "أبي" لنزار قباني.

في الختام، شكرت ريما صيرفي ادارة كازينو لبنان التي تتيح اقامة النشاطات الفكرية والثقافية مما يجعل هذا الصرح الوطني مكاناً للفكر والترفيه في آن معاً.

 

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