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فيديو صادم.. وفاة مغني "راب" أميركيّ أمام الجمهور

20
JUNE
2023
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توفي مغني الراب الأميركي ميلتون باول، المعروف باسم “Big Pokey”، نهاية الأسبوع المنصرم، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس.

ويظهر فيديو منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “بيغ بوكي”، وهو يقدم عرضًا فنيًا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضًا بشكل مفاجئ. وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.

وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون محليون أنّ المغني توفي، في وقت متأخر من مساء السبت، عن عمر يناهز 45 عامًا.

وجاء في بيان على صفحة باول الرسمية على إنستغرام أنه “كان محبوبًا جدًا من قبل عائلته وأصدقائه ومعجبيه المخلصين”.

وانتشر الفيديو الصادم بشكل كبير على الصفحات الاجتماعية والمواقع الإعلامية الأميركية، وأعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم.

وقال مغني الراب “بون بي” إن باول يعتبر “من أكثر الفنانين موهبة بالفطرة” في هيوستن، وأضاف: “كان يفعل ما يجب عليه فعله ويعود إلى المنزل.. إنه أحد أعمدة مدينتنا”.

لمشاهدة الفيديو: https://twitter.com/DVATW/status/1670713011441369089

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