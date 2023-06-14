الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع

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فجع الوسط الفني في هوليوود بوفاة النجم الأميركي تريت ويليامز عن عمر ناهز الـ71 عامًا، إثر حادث دراجة نارية مؤسف في ولاية فيرمونت الأميركية.

وأعرب نجوم هوليوود عن صدمتهم وحزنهم لوفاة النجم العالمي.

وكشفت الشرطة أن وليامز، الذي لعب دور البطولة في الفيلم الموسيقي Hair والمسلسل التلفزيوني الأميركي Everwood، قد ألقي من دراجته النارية في فيرمونت يوم الاثنين بعد أن صدمته سيارة دفع رباعي انعطفت يسارا بشكل خاطئ.

ونُقل الممثل جواً إلى المستشفى متأثرًا بجراحة الخطرة، لكن الأطباء أعلنوا وفاته فور وصوله.

وأعلنت عائلة الممثل الراحل الأخبار المؤلمة في بيان لها، جاء فيه: "لقد توفى في ظهر اليوم، في حادث سير، نحن مدمرون، لقد كان موهوبًا جدًا ومحبًا لجميع أفراد عائلته".