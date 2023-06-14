اليكم أصغر مهندس برمجيات في شركة سبيس إكس...هذا ما يبلغه من العمر!

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تخرج الطالب كايران كوازي، البالغ من العمر 14 عامًا، من جامعة سانتا كلارا كأصغر خريج في تاريخ المؤسسة، وسيبدأ العمل قريبًا كأصغر مهندس برمجيات في شركة سبيس إكس، التابعة للميلياردير إيلون ماسك.

وقال كايران، الذي سينتقل من كاليفورنيا إلى ولاية واشنطن مع والدته في تموز للإنضمام إلى فريق ستارلينك التابع لشركة سبيس إكس: "أنا متحمس حقًا لهذا الفصل الجديد من حياتي".

"كانت الدلائل موجودة منذ البداية على أن كايران لم يكن طفلاً عاديًا"، وفقًا لوالدته جوليا، التي أكّدت لصحيفة seattletimesأن "أطباء كايران أدركوا في سن الثانية أن ذكاءه الفكري والعاطفي خارج المخططات".

وفي السنوات التي تلت ذلك، تم تصنيف كايران على أنه "موهوب للغاية"، بمعدل ذكاء أعلى من 99.9 في المئة من عامة السكان.

وقالت والدته: "على عكس العديد من الأطفال الذين يتمتعون بمثل هذه المستويات من الذكاء، إنه أيضًا منسجم اجتماعيًا بشكل لا يصدق".

وقال كيران: "أعتقد أنه بحلول الصف الثالث، أصبح من الواضح بشكل مؤلم للمعلمين وأولياء الأمور وطبيب الأطفال أن التعليم السائد لم يكن مناسبًا لقدراتي التعليمية المتسارعة".

وأثناء وجوده في سانتا كلارا، كان كايران عضوًا في جمعية ماكينات الكمبيوتر، وشغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأول في حكومة الطلاب المرتبطة. وتم اختيار الشاب البالغ من العمر 14 عامًا لتعليم الطلاب.

ويتطلع كايران حاليًا للعمل في شركة سبيس إكس العالمية كأصغر مهندس برمجيات.