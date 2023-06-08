بعد 9 سنوات.. نجم لبناني يعود إلى الغناء!

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رح النجم كارلوس عازار أغنية رومنسيّة مُنفردة بعنوان "كلّ ما بدقلّك" بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA".



الأغنية من كلمات منير بو عسّاف وألحان رافاييل جبّور وتوزيع أليكس ميساكيان وميكس وماسترينغ جان بيار بطرس، وقد سُجّلت في Play Sound Studios.

أعرب النجم كارلوس عازار عن سعادته بإطلاق "كلّ ما بدقلّك" وقال :"بعد إبتعادي عن إصدار الأغنيات الخاصّة لتسع سنوات، أعود بحماسة كبيرة بأغنية رومنسية إيقاعيّة . وقد كانت فكرة العودة تُراودني بشكل دائم لأنّ الموسيقى هي شغفي الأكبر بخاصّة أنّ الغناء ليس مُجرّد هواية بالنسبة لي بل هو موهبة أصقلتها بالدراسة لسنوات طويلة ".