بالفيديو: ممثل لبناني شهير يتعرض لحادث.. وما علاقة وزير الداخلية؟

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وجه الممثل مازن معضم صرخة لمعالي وزير الداخلية والرؤساء البلديات وكل المعنيين، بما يطعلق بظاهرة منتشرة مؤخراً وهي قيادة الأطفال، خصوصاً للدراجات النارية، مؤكداً أنهم لا يملكون القدرة على القيادة بهذا العمر، ولا يأخذون الإجراءات الازمة، وذلك بعد تعرضه لحادث سير مروع.



وتوجه الممثل إلى صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وشارك قصته بعد أن ناشد بالمعنيين، وقال أنه أثناء خروجه من المنزل في سيارته إستضم بدراجة نارية يقودها طفل صغير يعمل كـ ” DELIVERY”، ولم يتعرض الطفل إلاّ لرضوض طفيفة وذلك بسبب عدم سرعة مازن.





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