آل باتشينو سيصبح أباً للمرة الرابعة... في عمر الـ83

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يُتوقع أن يصبح الممثل الأميركي الشهير آل باتشينو البالغ 83 عاماً أباً للمرة الرابعة، على ما أفادت وسائل إعلام عدّة في الولايات المتحدة الأربعاء.

وأشار موقع "تي إم زي" المتخصص أن شريكة حياته الأميركية الكويتية نور الفلاح (29 عاماً) حامل في الشهر الثامن.

وحاولت وكالة فرانس برس الحصول على تعليق على الخبر من مديري أعمال آل باتشينو، لكنها لم تتلق أي رد فوري منهم.

ولنجم "ذي غادفاذر" و"سكارفايس" و"هيث" الفائز بجائزة أوسكار عن "سِنت أوف إيه وومان" 3 أبناء بالغين أصلاً.

وقبل بضعة أسابيع، كشف نجم سينمائي آخر هو روبرت دي نيرو البالغ 79 عاماً خبراً مماثلاً، إذ أعلن أنه رزق أخيراً طفلاً هو سابع أبنائه.