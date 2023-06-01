ايلون ماسك عاد واحتل مرتبة أغنى رجل في العالم لهذا العام...اليكم السبب!

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عاد مؤسس شركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" ومالك تويتر ايلون ماسك، مرة جديدة، للاستحواذ على لقب أغنى شخص في العالم، متجاوزًا بذلك رئيس مجموعة شركات Louis Vuitton Moet Hennessy برنارد أرنو.

ومن الممكن أن يكون السبب خلف ذلك تراجع قيمة سهم LVMH، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث شهدت ثروة أرنو انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمئة في التداول، وفقا لما نقل موقع Business Today.

أما ثروة ايلون ماسك فشهدت زيادة كبيرة، تجاوزت الـ 55.3 مليار دولار هذا العام.

ويعود هذا الارتفاع في المقام الأول إلى نجاح شركة تيسلا، التي تشكل 71 بالمئة من ثروة ماسك، وقد شهدت أرباح أسهمها ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 66 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن.

وبحسب بلومبرغ، يقدر إجمالي ثروة إيلون ماسك حاليًا بنحو 192 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة برنارد أرنو حوالي 186 مليار دولار.