العلماء يعيدون بناء وجه الملك توت عنخ آمون...بعد 3300 عام!

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أعاد عدد من العلماء بناء وجه أحد أبرز فراعنة مصر القديمة، الملك توت عنخ آمون، بعد مرور 3300 عام على وفاته. وتم نشر النتائج في المجلة الإيطالية للتشريح وعلم الأجنة.

وكان توت عنخ آمون يُعبَد كإله خلال حياته، كما كان يشتهر بالثروة الفخمة التي تم إكتشافها داخل قبره.

وبدوره، قال العالم المشارك في الدراسة، شيشرون مورايس: "بالنظر إليه، نرى طالبًا شابًا أكثر من كونه سياسيًا مليئًا بالمسؤوليات، مما يجعل الشخصية التاريخية أكثر إثارة للإهتمام".

وأضاف مورايس: "في مواجهة الدراسات التي طورناها باستخدام بيانات من أشخاص أحياء، ومقارنة التوقعات بالقياسات الفعلية، نحن واثقون من وجود توافق جيد مع الوجه الحقيقي" ، مضيفًا أنه أنهى الدراسة باعتباره "معجباً حقيقياً لهذه الثقافة الرائعة ".

وبالمثل ، أضاف مايكل هابيت، عالم المصريات وعالم الآثار بجامعة فليندرز الأسترالية، أن إعادة الإعمار الجديدة كانت "قريبة بشكل مذهل" من إعادة البناء التي صنعها فريق فرنسي قبل بضع سنوات.

وكان قد تم إجراء العديد من عمليات إعادة بناء وجه توت عنخ آمون على مر السنين، مع المحاولة الأولى في عام 1983 من قبل فنان الطب الشرعي بيتي بات جاتليف، الذي صنع قالباً باستخدام جمجمة من الجبس تم إنشاؤها من الصور الشعاعية.