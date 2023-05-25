فرصة لمحبي أفلام الرعب...التخييم ghost camping في المنزل الذي ألهم "The Conjuring"

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يقدم منزل رود آيلاند الذي ألهم فيلم الرعب لعام 2013 The Conjuring لمحبي الأفلام والمحققين الهواة الفرصة للتخييم ghost camping في المكان.

وتم إنشاء 8 مواقع للتخييم في المكان، الذي أطلق عليه اسم The Conjuring House، وكل منها فيه خيمة لـ3 الى 4 أشخاص، ولكل منها تصنيف "عامل الخوف" الخاص به، الذي يقال إنه يرتبط بالفزع في تجربة التخييم.

وبحسب موقع The Conjuring House، "يجب على الزائرين إحضار معداتهم الخاصة للتحقيق في ما قد ينتظرهم في الظلام لأن هذه الرحلة ستختبر بالتأكيد قدرتكم على تجربة الأمور الخارقة للطبيعة".