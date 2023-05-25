منزل الهولندي كلويفرت لاعب فالنسيا...تعرض للسرقة

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أصيب شخصان بجروح طفيفة مساء الأربعاء على يد 3 رجال مقنّعين خلال عملية سطو على منزل لاعب الوسط الهولندي لنادي فالنسيا الإسباني جاستن كلويفرت، حسب ما علمت وكالة فرانس برس الخميس من الشرطة الإسبانية.

وقالت الشرطة "اقتحم 3 رجال مقنعين منزلاً في بيتيرا" في الضاحية الشرقية لمدينة فالنسيا، حيث أسفرت عملية السطو عن "إصابة 2 بجروح طفيفة".

وبحسب الصحف المحلية، فإن الجريحين سيدتان، بينهما شريكة اللاعب التي استدعت الشرطة.

وفي وقت السطو، كان جاستن (24 عاماً)، نجل المهاجم الدولي السابق باتريك، مع فريقه الذي يلعب مساء الخميس مع ريال مايوركا في جزر الباليار ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقاً للشرطة، فإن اللصوص سرقوا مقتنيات عدّة يجري راهناً تقدير قيمتها. وروت الصحف المحلية ان المقتنيات تضمّنت ساعات وأموالاً بقيمة 150 ألف يورو.

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 7ر3 درجات على مقياس ريختر فى شمال اللاذقية بنحو 43 كم.

وقال المركز فى بيان اليوم: "ان الهزة وقعت عند الساعة 21 ,10 من صباح اليوم على خط الطول 719ر35 شرقا وخط العرض 918ر35 شمالا وعلى عمق 1ر21 كيلومترا.

وكان المركز الوطنى للزلازل أعلن صباح اليوم تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال ال 24 ساعة الماضية، ثلاث منها شمال غرب

اللاذقية بقوة تتراوح بين 5ر1 و5ر2 درجات.