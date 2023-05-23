ما حقيقة العثور على تمساح في نهر فرنسي؟

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إستنفرت أجهزة الإنقاذ والجهات المختصة الإثنين للإمساك بتمساح في مياه نهر دوردوني بجنوب غرب فرنسا، قبل أن يتبين لها أنه ليس حقيقياً.

فقد دعت بلدية برجراك عصر الإثنين عبر صفحتها على فيسبوك السكان إلى "تجنّب" منطقة كيه غاريغا في وسط البلدة معللة ذلك بأن طريقها قُطعت بعد "إكتشاف ما يُعتقد أنه تمساح".

وأوضحت هيئات الإنقاذ لوكالة فرانس برس أن أحد المارة اتصل بها "لأنه رأى شيئاً يشبه هذا الحيوان في النهر". وهرع العشرات من عناصر الإنقاذ إلى الموقع من بينهم غواصون، وإنضم إليهم عناصر من الدرك والمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي(الشرطة البيئية).

وإستعان العناصر المختصون بعصي طويلة وشِباك لتقريب "التمساح" المطارد بحذر إلى أن توصلوا بعد نحو ساعتين إلى إنتشاله، فتبيّن أنه مجرّد تمساح إصطناعي يزيد طوله عن مترين يشبه تماماً شكل الحيوان الحقيقي.

وأكدت البلدية أن التمساح الذي كانت تطارده "مزيف"، مرفقةً منشورها بصور تؤكد ذلك.